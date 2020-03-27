ИА «Ореанда-Новости». ФСБ предотвратила готовящийся теракт в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

В ФСБ сообщили, что силовиками был задержан сторонник международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в России). У причастного к подготовке данного преступления гражданина России 1993 года рождения обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство.

Кроме того, сотрудники ФСБ обнаружили в автомобиле у задержанного средства связи, в которых находилась переписка с находящимися за рубежом членами ИГ.

В ФСБ добавили, что будут проведены экспертизы предметов и документов, после которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела.