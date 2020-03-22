ИА «Ореанда-Новости» . В Башкирии сотрудники Федеральной службы безопасности нейтрализовали боевика, готовившего теракт. Об этом сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета РФ.

Инцидент произошёл поздно вечером в субботу. На трассе недалеко от Уфы сотрудники ФСБ предприняли попытку остановить автомобиль, в котором находился вооружённый преступник. На требование правоохранителей сложить оружие и сдаться властям, бандит открыл огонь.

После непродолжительной перестрелки преступник был остановлен и нейтрализован. На месте случившегося специалисты Федеральной службы безопасности нашли огнестрельное оружие и самодельную взрывчатку, готовую к применению. По предварительным данным, нейтрализованный под Уфой преступник готовил теракт.

В сообщении отмечается, что в результате инцидента нет пострадавших.