ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба безопасности предотвратила два теракта – в Ставропольском крае и ХМАО. Об этом сообщает ТАСС.

Известно, что службе удалось задержать четверых. Один террорист был ликвидирован.

В Ставропольском крае была выявлена ячейка запрещённой в России международной террористической организации «Исламское государство». Ячейка состояла из местного жителя и уроженца Дагестана. Они планировали атаки на полицейских и теракты в людных местах.

В Лянторе (ХМАО) также были задержаны три члена ячейки террористической организации «Имарат Кивказ», которые готовили теракт в одном из торговых объектов города. У них было изъято самодельное взрывное устройство а также оружие и боеприпасы.