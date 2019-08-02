ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Федеральной службы безопасности сообщила, что группа террористов собиралась напасть на воинскую часть во Владимирской области, чтобы добыть оружие, однако их планы удалось своевременно пресечь сотрудникам правоохранительного ведомства.

Указывается, что «злоумышленник и его сообщники задержаны». По информации ФСБ, атаку на воинскую часть готовило организованное террористическое подразделение, которое возглавлял местный житель 1999 года рождения.

Следователи ведомства приняли решение о возбуждении уголовного дела по части 1.1 статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ (содействие террористической деятельности), которая предусматривает максимальную санкцию в виде пожизненного заключения.