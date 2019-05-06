ИА «Ореанда-Новости» Федеральная служба безопасности России на своём официальном сайте проводит анонимный опрос граждан об эффективности мер по борьбе с коррупцией.

Основная часть анкеты содержит 12 вопросов. По некоторым из них подразумеваются возможность дать несколько вариантов ответа. Во-первых, гражданам предлагают дать оценку уровню коррумпированности в различных сферах (здравоохранение, образование, жилищно-коммунальное хозяйство, государственные услуги, правоохранительная система и др.). Во-вторых, предлагается оценить уровень доверия к органам, в сферу деятельности которых так или иначе входит борьба с коррупцией (прокуратура, органы внутренних дел, Следственный комитет, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба исполнения наказаний и др.).

Несмотря на анонимность опроса, в дополнительно части анкеты запрашиваются краткие сведение о респонденте: пол, возраст, образование, семейное положение, уровень благосостояния.