ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба безопасности России сообщила об разоблачении в Татарстане группы исламских террористов. Террористическая ячейка запрещённой в России группировки «Исламского государства» готовила провести «ряд резонансных акций» в России, после намеревалась присоединиться к боевикам в Сирии.

Спецслужбы задержали в Набережных Челнах семерых террористов и 11 попавших под их влияние граждан, сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Спецслужбы считают, что задержанные являются членами законспирированной террористической ячейки, которая координировала свою деятельность с запрещенной в России группировкой «Исламское государство».



Один из предполагаемых террористов был задержан с поличным в тот момент, когда он забирал оружие из схрона в Набережных Челнах, одновременно оперативники задержали еще шестерых участников группировки и еще 11 человек.

«В ходе обысков по 18 адресам изъято огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, экстремистская литература и атрибутика «Исламского государства», — уточнили в ФСБ, отметив, что участники намеревались совершить «ряд резонансных акций» в России и присоединиться к боевикам в Сирии. Они приобретали оружие и другие средства для планируемых акций, сторонников вербовали среди радикальной молодежи.​ Возглавлял ячейку ранее судимый житель города.



В августе Александр Бортников, председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ сообщил, что международные террористические организации пытаются создать свои ячейки на всей территории России. Для этого используются миграционные потоки и возможности интернета. Цель этих группировок – дестабилизировать социально-политическую обстановку в России путем совершения резонансных преступлений. За первые девять месяцев 2018 года ФСБ удалось предотвратить пятнадцать терактов.

Несколько дней назад ячейку ИГ задержали в Московском регионе. Шесть боевиков планировали теракты в Москве с применением огнестрельного оружия и взрывных устройств. Силовики изъяли у них автоматическое оружие, отчеты о подготовке терактов, схему изготовления СВУ и деньги.

«Исламское государство» (ИГ) – террористическая организация, запрещенная в России.