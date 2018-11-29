ИА «Ореанда-Новости». ФСБ возбудила дело о превышении полномочий в саратовском главном управлении МЧС. Накануне поступила информация о задержании главы управления генерал-майора Игоря Качева в рамках «мероприятий по пресечению коррупции». Судебный процесс уже начался и Качев признал вину.

В пресс-службе Волжского районного суда Саратова сообщили, что управление Федерально службы безопасности по Саратовской области возбудило уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами областного главного управлении МЧС. Ранее в районный суд поступило ходатайство об отстранении от должности начальника главка Игоря Качева в рамках этого расследования (по части 1 статьи 286 УК РФ).

По информации РИА Новости, злоупотребление должностными обязанностями могло быть связано с госконтрактом.

Ранее в пресс-службе МЧС сообщили РИА Новости, что Качев в четверг вернулся к работе, никто из его заместителей также не задержан, в том числе полковник Алексей Власов.

По информации издания nversia.ru, состоялся судебный процесс по отстранению Игоря Качева от должности. В суде Качев сообщил, что ему 54 года, он родился в селе Благодатное Хвалынского района. Он свою вину по уголовному делу признал полностью, рассказал следователь.

«Качев себя виновным признал, со всем согласился и даже высказал желание возместить ущерб, даже не согласившись с его суммой, — выступила адвокат Царева.

Со слов адвоката, деньги находятся в организации, и ни копейки не было растрачено. Она также отметила, что ранее распространённая СМИ информация о его давлении на свидетелей и подчинённых далека от действительности и нет никаких оснований полагать, что Качев может на кого-либо повлиять.

«Никакого давления никогда он не смог бы оказать на свидетелей и подчиненных. Вся эта ситуация, в который мы тут находимся, она возникла из публикаций в СМИ. Мы прекрасно понимаем, что это их работа, хлеб, это определённый пиар», – сказала сторона защиты.

«Если бы мне на кого-то надо было подействовать, я бы воздействовал еще два года назад. Я вчера на допросе попросил, чтобы моего помощника Осипова не трогали, я всё взял на себя. Деньги потратили на машины, которые были отремонтированы», — сказал в своем выступлении Игорь Качев.