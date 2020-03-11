ИА «Ореанда-Новости» . Специалисты ФСБ арестовали четырёх исламистов из международной террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Задержание произошло в Крыму.

Члены группировки занимались пропагандой своей идеологии среди мусульман, проживающих на данной территории, устраивали запрещённые собрания и акции по агитации, призывая граждан вступить в свои ряды.

По сообщению ведомства, исламисты проводили антиконституционную деятельность, направленную на свержение действующей российской власти, пропагандируя «всемирный халифат».

В ходе обысков в квартире задержанных сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли запрещённую литературу.