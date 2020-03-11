11.03.2020, 17:10
ФСБ задержала банду террористов в Крыму
ИА «Ореанда-Новости». Специалисты ФСБ арестовали четырёх исламистов из международной террористической организации, запрещённой на территории Российской Федерации. Задержание произошло в Крыму.
Члены группировки занимались пропагандой своей идеологии среди мусульман, проживающих на данной территории, устраивали запрещённые собрания и акции по агитации, призывая граждан вступить в свои ряды.
По сообщению ведомства, исламисты проводили антиконституционную деятельность, направленную на свержение действующей российской власти, пропагандируя «всемирный халифат».В ходе обысков в квартире задержанных сотрудники Федеральной службы безопасности изъяли запрещённую литературу.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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