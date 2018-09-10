ИА «Ореанда-Новости». В Смоленской области российские спецслужбы задержали члена запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство» (далее –ИГ*). Он по заданию украинской Службы безопасности и «Правого сектора» планировал убийство одного из лидеров самопровозглашённой Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом проинформировали в ведомстве.



По данным пресс-службы ФСБ, задержанный мужчина оказался уроженцем Дагестана – Меджидом Магомедовым. На допросе он рассказал силовикам, что украинские спецслужбы снабжали боевиков ИГ* оружием и информацией. Он сообщил, что в начале этого года ездил в Украину, чтобы решить вопросы по снабжению северокавказского бандподполья ресурсами. У него была встреча с «эмиссарами ИГ*», где «они познакомили его с представителями Службы безопасности Украины и «Правого сектора»*. У одного из них был позывной "Турок", у второго – "Швед".

– Они познакомили нас с СБУ, один из сотрудников представился Рустамом, который (говорил), что мы на территории России можем совместно с СБУ делать какие-то теракты и диверсии - это устраивать... дали нам первый заказ, – сказал задержанный.

Отмечается, что СБУ «оказывают активную помощь боевикам ИГ*», снижают их оружием и взрывчаткой.

Также в ФСБ сообщили, что Магомедов получил от сотрудников СБУ задание по ликвидации одного из лидеров ДНР – командира одного из подразделений Вооруженных сил, живущего в Смоленской области. С его слов, за выполнение контракта на убийство ему представители ополчения в СБУ пообещали десять тысяч долларов.

Задержан он был во время подготовки к убийству. У него изъяли самодельное взрывное устройство мощностью полтора килограмма тротила, пистолет с глушителем и боеприпасы. Имя командира ополчения, убийство которого планировал диверсант, в пресс-службе ФСБ не уточняется.

Кроме десяти тысяч долларов за убийство, ему пообещали одну тысячу долларов авансом – «на выезд, чтобы в городе можно было снять жилье и передвигаться».

Видеозапись допроса с диверсантом распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.