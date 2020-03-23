23.03.2020, 22:00
ФСБ задержала двух студентов на Сахалине, планировавших вооруженное нападение на техникум
ИА «Ореанда-Новости». В Сахалинской области задержаны два ученика 2002 и 2003 гг рождения, которые планировали совершить террористический акт против своего учебного заведения.
В ходе обыска у них были изъяты взрывчатые вещества, самодельные взрывчатые устройства, охотничье оружие с патронами и личные дневники с планируемым вооружённом нападении.
Задержанные также были причастны к пропаганде насилия, террора и суицида в социальных сетях.
В ходе обыска у них были изъяты взрывчатые вещества, самодельные взрывчатые устройства, охотничье оружие с патронами и личные дневники с планируемым вооружённом нападении.
Задержанные также были причастны к пропаганде насилия, террора и суицида в социальных сетях.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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