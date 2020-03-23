ИА «Ореанда-Новости». В Сахалинской области задержаны два ученика 2002 и 2003 гг рождения, которые планировали совершить террористический акт против своего учебного заведения.

В ходе обыска у них были изъяты взрывчатые вещества, самодельные взрывчатые устройства, охотничье оружие с патронами и личные дневники с планируемым вооружённом нападении.

Задержанные также были причастны к пропаганде насилия, террора и суицида в социальных сетях.