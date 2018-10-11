ИА «Ореанда-Новости». Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с сотрудниками Росгвардии на территории Республики Татарстан были задержаны лидеры федерального и регионального отделений “Хизб ут-Тахрира”*.



Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ. В настоящий момент задержанные арестованы.



Об этом информирует Центр общественных связей ФСБ. В настоящий момент задержанные арестованы.

Сотрудники ФСБ сообщили, что “по указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства, так называемого “Всемирного халифата”, и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами”.





Отмечается, что помимо вовлечения мусульман в ряды “Хизб ут-Тахрир аль-Ислами”*, лидеры организации вели целенаправленную работу по созданию на территории российского государства сетевой закрытой структуры. Также боевики решали задачи по пополнению боевых формирований террористической организации, которые действуют на территориях государств Ближнего Востока, подчеркнули в Центре общественных связей.





Напомним, весной текущего года на территории трёх регионов российского государства Федеральной службой безопасности и Министерством внутренних дел проводилась совместная спецоперация во время которой были задержаны четырнадцать активистов “Хизб ут-Тахрир”*.





“Хизб ут-Тахрир аль Ислами”* является международной панисламистской политической партией, которая была создана в 1953 году в Восточном Иерусалиме. Её основатель - судья местного шариатского апелляционного суда Такиюддин ан-Набхани. Властями Российской Федерацией организация была признана террористической. Соединённые Штаты Америки относят “Хизб ут-Тахрир”* к числу групп, которые действуют ненасильственными методами, но при этом способствуют распространению экстремистских настроений среди мусульман и, вследствие поддержки антизападной идеологии, потенциально способны оказывать идеологическую поддержку терроризма. Декларируемой целью организации является восстановление справедливого исламского образа жизни и исламского государства, а также воплощения в нём исламской системы.



*Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации