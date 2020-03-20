ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники ФСБ и Росфинмониторинга разоблачили финансистов террористической группировки «Исламское государство», запрещённой на территории Российской Федерации. Террористы были задержаны в Крыму, Коми и на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности РФ.

Найденные участники террористической ячейки осуществляли финансовое обеспечение боевиков, создав региональную сеть по сбору и переводу денежных средств. В результате своей незаконной деятельности преступники перевели на счёт террористов более 2 миллионов рублей.

В квартирах задержанных сотрудники ФСБ нашли средства коммуникации, инструменты для платёжных систем и документы, подтверждающие незаконные действия злоумышленников.