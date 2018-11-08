ИА «Ореанда-Новости». Заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний сообщил журналистам о планах ведомства запретить мобильную связь в колониях. Для этого ФСИН намерена изменить существующее законодательство. Согласно предполагаемым правкам, на территории исправительных учреждений (колоний) будет невозможно пользоваться мобильной связью. Об этом замдиректора ФСИН Валерий Бояринев рассказал «Интерфаксу».

Со слов Бояринева, уже на данный момент идут переговоры об исключении услуг связи мобильными операторами на территориях исправительных колоний.

Замдиректора отметил, что по данному вопросу ведомство «плотно работает» с Минкомсвязью, так как для этого необходимо вносить изменения в отдельные реестры. В ведомстве рассчитывают, что мобильная связь «пропадёт» в тюрьмах уже в 2019 году, изменения в законодательство России уже могут быть внесены в следующем году.

Со слов замруководителя ФСИН, мобильным операторам это не выгодно, так как они стараются получить прибыль в любых условиях. Он подчеркнул, что различные типы связи требуют разных средств для блокировки и добиться отключения связи в колониях можно только с помощью законодательных изменений.

За последние полгода сотрудники исполнения наказаний изъяли 10 тысяч мобильных телефонов при попытках передачи средства связи в исправительное учреждение. Но это не значит, что заключённые полностью изолированы от мира. У отбывающих наказание есть возможность до 15 минут в день говорить по стационарным телефонам под контролем администрации.



Напомним, на текущей неделе скандал разгорелся из-за фото «с крабами» из колонии, фотографии свидетельствуют о фактах нарушений правил внутреннего распорядка в колонии в селе Среднебелая Амурской области. На снимках осуждённый на 20 лет по делу о массовом убийстве 12 человек Вячеслав Цеповяз позирует в тюремной робе с мобильным телефоном в руках, а на столе у него крабы, шашлык и красная икра – еда не из тюремного меню.

УФСИН провёл проверку. В пресс-службе ведомства сообщили, что фото подлинные, но были сделаны в 2015 году. Материалы проверки направили в следственные органы. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать "жесткую правовую оценку" действиям сотрудников колонии, где содержится Цеповяз.