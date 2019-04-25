ИА «Ореанда-Новости». Московское управление ФСИН сообщило столичному ОНК, что возможной причиной смерти одного из заключенных СИЗО ("Матросская тишина") могли стать запрещённые наркотические вещества, рассказал секретарь ОНК Иван Мельников.

Ранее в УФСИН сообщили, что в СИЗО трое заключённых отравились неизвестным веществом, двое из них погибли от передозировки. Управление СК по Москве начало проверку информации в СМИ.

В ФСИН считают, что одна из смертей может быть связана с наркотиками, будет проводиться соответствующая проверка. Мельников добавил, что ОНК направила обращение в прокуратуру Москвы с просьбой о проверке инцидента.