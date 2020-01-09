ИА «Ореанда-Новости». ФСИН РФ улучшит свой автопарк машинами с кондиционерами для перевозки заключённых.

Как сообщает пресс-служба ФСИН России, ведомство собирается усовершенствовать свой автопарк, чтобы улучшить условия для безопасности и комфорта заключённых.

Для этого ведомство намерено снабдить свои территориальные органы специальными автомобилями. В них будут кондиционеры, современная система вентиляции, отопление в холодные периоды, а также видеонаблюдение.

Кроме того, пресс-служба ФСИН сообщила об изменении уже существующих автомобилей «АЗ». В них добавят специальные устройства для подачи световых и звуковых сигналов. Таким образом, ведомство планирует обеспечить безопасность, комфорт заключённых, а также увеличить скорость их перемещения.

Также для соблюдения прав заключённых, будут вводиться переносные видеорегистраторы. Ими намерены обеспечить все караулы по конвоированию.