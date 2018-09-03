ИА «Ореанда-Новости». Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) провела проверки по всей стране и выявила 42 случая, когда сотрудники ведомства проявили себя недостойно – вели себя неправомерно по отношению к заключённым. Также стало известно, что ведомство осталось недовольно проверкой в Ярославской колонии, где случился скандал с избиением заключённого. В связи с этим будет назначена новая проверка.



ФСИН выявила 42 нарушения прав заключенных по стране, рассказал Валерий Максименко, замдиректора службы. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

С его слов 42 материала за последние две недели направили в следственные органы. Всё это случаи «недостойного поведения наших сотрудников, где они превышают свои полномочия или унижают достоинство заключенных», отметил Максименко. Он сообщил, что более предметную оценку по данным случаям даст следствие.

Он уточнил, что среди доказательств превышения полномочий сотрудниками службы исполнения наказаний есть видеозаписи. В том числе и ранее опубликованная в прессе видео из ярославской колонии. Максименко подчеркнул, что новое видео выявила комиссия центрального аппарата.

«Все, кто фигурировал в новой ярославской видеозаписи, будут уволены. Как и те, кто запечатлен на других записях, которые мы выявили»,– заявил глава ФСИН.

Напомним, 20 июля «Новая газета» опубликовала видеозапись избиения заключенного ярославской ИК-1. Этим заключённым оказался Евгений Макаров. По факту избиения возбуждено уголовное дело, задержано 12 человек. А 24 августа этот же источник опубликовал новые видеозаписи, на которых фигурируют те же сотрудники.

При этом в ФСИН остались недовольны проверкой в ярославской колонии. В связи с этим назначили новую проверку.