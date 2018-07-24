



По словам Анатолия Рудова, потерпевшим было допущено более 130 нарушений в исправительном учреждении, что могло “спровоцировать” сотрудников правоохранительных органов.



Он отметил, что поведение Макарова было “крайне вызывающим”. Заместитель директора ФСИН утверждает, что заключённый постоянно на конфликт и добивался того, чтобы “в отношении него была какая-то крайняя реакция личного состава”.



ИА «Ореанда-Новости» . На встрече с представителями средств массовой информации первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний Анатолий Рудый заявил, что издевательства над Евгением Макаровым, которые были запечатлены на видеозаписи, могли быть “спровоцированы” самим заключённым.Он отметил, что поведение Макарова было “крайне вызывающим”. Заместитель директора ФСИН утверждает, что заключённый постоянно на конфликт и добивался того, чтобы “в отношении него была какая-то крайняя реакция личного состава”.

Анатолий Рудый предположил, что запись избиения в ярославской исправительной колонии №1 вёл младший инспектор, а позже видео было продано. Также замдиректор ФСИН добавил, что сотрудники учреждения пытались скрыть видеозапись в ходе проверки.



Представитель ФСИН признаёт, что подобные действия в отношении заключённых не должны допускаться. По словам Анатолия Рудого, сотрудникам ФСИН не удалось своевременно справиться со своими обязанностями, - провести документирование и дать правовую оценку - что привело к подобным правонарушениям.





Напомним, на прошлой неделе в Сети была размещена видеозапись, сделанная с видеорегистратора одного из сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. На видео запечатлено, как семь сотрудников исправительной колонии избивают заключённого Евгения Макарова. После того, как запись была опубликована, шестеро фигурантов видео были взяты под арест. Адвокат, которая предоставила видеозапись, покинула Россию из-за угроз.





Евгений Макаров был осуждён по ст. 111 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и отбывал наказание в ярославской ИК-1. Позже его перевели в исправительную колонию №8. Адвокат утверждает, что и в этом учреждении заключённый был подвержен пыткам со стороны сотрудников правоохранительных органов.



В настоящий момент в отношении сотрудников исправительного учреждения, а также следователей, которые своевременно не возбудили против злоумышленников дело, проводятся следственные действия.