14.01.2020, 13:34
Футболист Смолов сделал предложение внучке Ельцина
ИА «Ореанда-Новости». Российский футболист Фёдор Смолов сделал предложение Марии Юмашевой, которая является внучкой Ельцина, сообщает издательство «7 Дней».
Московский нападающий отметил, что Мария Юмашева предложение приняла. Они планируют сыграть свадьбу в следующей году, когда внучка Ельцина будет совершеннолетней. Сейчас Марие Юмашевой всего 17 лет. Он отметил, что процедуру бракосочетания планируется провести на Карибских островах.
Ранее, Фёдор Смолов встречался с Викторией Лопыревой. Они сыграли неофициальную свадьбу (без росписи в органе ЗАГСа) в 2013 году на Мальдивах.
Московский нападающий отметил, что Мария Юмашева предложение приняла. Они планируют сыграть свадьбу в следующей году, когда внучка Ельцина будет совершеннолетней. Сейчас Марие Юмашевой всего 17 лет. Он отметил, что процедуру бракосочетания планируется провести на Карибских островах.
Ранее, Фёдор Смолов встречался с Викторией Лопыревой. Они сыграли неофициальную свадьбу (без росписи в органе ЗАГСа) в 2013 году на Мальдивах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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