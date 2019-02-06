ИА «Ореанда-Новости» Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин останутся под арестом до 8 апреля, такое решение принял Тверской районный суд Москвы. О решении суда сообщает РИА Новости.

Под стражей ещё на два месяца также останутся брат Кокорина Кирилл и друг футболистов Александр Протасовицкий.На заседании присутствовали родители и жена Александра Кокорина, супруга Мамаева Алана поддержать мужа не пришла.

Как сообщается, материалы 16-ти томного дела обвиняемые начали изучать только в конце прошлого месяца. Потерпевшая сторона и их адвокаты не желали знакомиться с делом, мотивируя это нехваткой времени. Защита же считает, что таким образом нарушаются сроки рассмотрения дела.

Мать нападающего «Зенита» Кокорина предлагает внести за сына залог, на её банковском счету находится 10 миллионов 432 тысячи рублей. Про залог за младшего сына Кирилла ничего не сообщается. Мать Кокорина ранее уже пыталась «заплатить» за сына, однако про Кирилла информации также не поступало.

Адвокат Кокорина-младшего заявил, что следствие намерено пользуется тем, что его подопечный находится под арестом. Он также заявил, что «у Кирилла нет никакого ресурса, чтоб давить на следствие – ни финансового, ни интеллектуального».

Напомним, что в октябре прошлого года полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий напали в центре Москвы сразу на нескольких человек. Вначале они избили водителя ведущей «Первого канала» и повредили его машину. Затем, переместившись в заведение «Кофемания», напали на главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. Следователи возбудили уголовные о хулиганстве в составе группы лиц и о побоях.

8 октября 2018 года все четверо были арестованы, позже Тверской районный суд Москвы продлил им арест до 8 февраля 2019 года.



