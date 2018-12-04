04.12.2018, 18:11
Гаджеты и гантели: россияне назвали желанные подарки на Новый год
ИА «Ореанда-Новости». В этом году главного Деда Мороза страны чаще всего просили подарить на Новый год гаджеты, спортивный инвентарь и игрушки. О письмах граждан рассказали в канцелярии Деда Мороза.
Кроме того, часто Деда Мороза просят о материальном благополучии, квартире и повышении заработной платы. Примечательно, что около трети писем приходит от взрослых.
В канцелярии Деда Мороза сообщили, что женщины в основном пишут письма с просьбой подарить им квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Главные просьбы от мужчин – это повышение зарплаты, успешная карьера и новая машина.
Отмечается, что много писем приходит с просьбой о семейном благополучии и мира на Земле.
Что касается детей, то они в большинстве своём хотят получить современные гаджеты, 3D-ручки, куклы, косметику и новые наряды. Некоторые просят подарить им конструкторы, роботы-трансформеры, гироскутеры, самолеты, машинки с пультом управления и железные дороги. Кроме того, очень часто дети просят велосипеды, коньки, ролики, лыжи и другие спортивные товары. Взрослые и дети просят также о семейных настольных играх, например, «Мафии» и «Монополии».
В канцелярии отметили, что больше всего писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана. При этом Деда Мороза о подарках просят не только россияне – пишут и жители других государств. Почта Деда Мороза действует с 2001 года, за это время на неё поступило 3 392 490 писем, сообщает RT.
Ранее граждане отвечали на опрос ВЦИОМ о жизненных приоритетах. Так, в число главных пяти приоритетов качества жизни для россиян вошли здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания. Кроме того, много респондентов высказались и за доступную и качественную медицину. Не слишком значимыми граждане считают экологию и коммунальную инфраструктуру.
Кроме того, часто Деда Мороза просят о материальном благополучии, квартире и повышении заработной платы. Примечательно, что около трети писем приходит от взрослых.
В канцелярии Деда Мороза сообщили, что женщины в основном пишут письма с просьбой подарить им квартиру в центре города, путевку на море или стабильную работу. Главные просьбы от мужчин – это повышение зарплаты, успешная карьера и новая машина.
Отмечается, что много писем приходит с просьбой о семейном благополучии и мира на Земле.
Что касается детей, то они в большинстве своём хотят получить современные гаджеты, 3D-ручки, куклы, косметику и новые наряды. Некоторые просят подарить им конструкторы, роботы-трансформеры, гироскутеры, самолеты, машинки с пультом управления и железные дороги. Кроме того, очень часто дети просят велосипеды, коньки, ролики, лыжи и другие спортивные товары. Взрослые и дети просят также о семейных настольных играх, например, «Мафии» и «Монополии».
В канцелярии отметили, что больше всего писем приходит из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Свердловской области, Краснодарского края и Татарстана. При этом Деда Мороза о подарках просят не только россияне – пишут и жители других государств. Почта Деда Мороза действует с 2001 года, за это время на неё поступило 3 392 490 писем, сообщает RT.
Ранее граждане отвечали на опрос ВЦИОМ о жизненных приоритетах. Так, в число главных пяти приоритетов качества жизни для россиян вошли здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания. Кроме того, много респондентов высказались и за доступную и качественную медицину. Не слишком значимыми граждане считают экологию и коммунальную инфраструктуру.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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