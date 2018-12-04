Кроме того, часто Деда Мороза просят о материальном благополучии, квартире и повышении заработной платы. Примечательно, что около трети писем приходит от взрослых.В канцелярии Деда Мороза сообщили, что. Главные просьбы от мужчин – это повышение зарплаты, успешная карьера и новая машина.Что касается детей, то они в большинстве своём хотят получить современные гаджеты, 3D-ручки, куклы, косметику и новые наряды. Некоторые просят подарить им конструкторы, роботы-трансформеры, гироскутеры, самолеты, машинки с пультом управления и железные дороги. Кроме того, очень часто дети просят велосипеды, коньки, ролики, лыжи и другие спортивные товары. Взрослые и дети просят также о семейных настольных играх, например, «Мафии» и «Монополии».. При этом Деда Мороза о подарках просят не только россияне – пишут и жители других государств. Почта Деда Мороза действует с 2001 года, за это время на неё поступило 3 392 490 писем, сообщает RT.Ранее граждане отвечали на опрос ВЦИОМ о жизненных приоритетах. Так, в число главных пяти приоритетов качества жизни для россиян вошли здоровье, безопасность, стабильный заработок, экология, качество и доступность продуктов питания. Кроме того, много респондентов высказались и за доступную и качественную медицину. Не слишком значимыми граждане считают экологию и коммунальную инфраструктуру.