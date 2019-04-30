ИА «Ореанда-Новости» Житель Омска, сжёгший в печи собственного внука, объяснил свой поступок галлюцинациями. Мужчина рассказал, что был сильно пьян и ему мерещились галлюцинации. Он рассказал, что после того, как он протрезвел и осознал содеянное, то был в шоке от своего поступка и сильно плакал.

Теперь пенсионер волнуется о дочери, у которой попросил прощения, при этом он расстроен, что в СИЗО к нему никто не приходит. Об этом сообщает kp.ru

Ранее сообщалось, что мужчина 53 лет бросил маленького внука в печь, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Мальчика у родителей оставила мама. Бабушку ребёнка пенсионер выгнал из дома, перед этим отобрав у неё внука. Женщина с соседкой смогли спасти мальчика, однако позже он от полученных ожогов скончался в больнице.