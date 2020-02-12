12.02.2020, 19:54
Газета The Times написала о «гибели» российского здравоохранения
ИА «Ореанда-Новости». Британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказала, что здравоохранение в России гибнет, пишет Взгляд.ру.
Так, в статье идёт речь о состоянии государственной прачечной в городе Богдановиче на Урале. Там, как пишет газета, стирают даже одноразовые пелёнки после умерших больных.
Газета также отмечает, что буднями российских медиков является бедность и «немыслимая нагрузка».
Отмечается, что в прошлом году медработники по всей России «устроили около двух десятков забастовок».
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии