ИА «Ореанда-Новости». Британская газета The Times опубликовала статью, в которой рассказала, что здравоохранение в России гибнет, пишет Взгляд.ру.



Так, в статье идёт речь о состоянии государственной прачечной в городе Богдановиче на Урале. Там, как пишет газета, стирают даже одноразовые пелёнки после умерших больных.



Газета также отмечает, что буднями российских медиков является бедность и «немыслимая нагрузка».



Отмечается, что в прошлом году медработники по всей России «устроили около двух десятков забастовок».