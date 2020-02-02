Отмечается, что показатель января 2020 года намного ниже январских показателей трёх прошлых лет. В "Газпроме" были ожидания, что в этом году в зоне Единой системы газоснабжения январская погода будет на градус ниже.Также заявлено о снижении экспорта, если сравнивать с прошедшим годом. В январе 2020 года на экспорт компанией было поставлено 13,3 миллиарда кубометров газа. В прошлом году в январе компания "Газпром" поставила на экспорт на четыре миллиарда кубометров газа больше.