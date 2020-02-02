02.02.2020, 11:01
"Газпром" снизил добычу в связи с тёплой погодой
ИА «Ореанда-Новости». Компанией "Газпром" в первом месяце 2020 года добыча природного газа была снижена на шесть процентов. Снижение добычи газа связано с тёплой погодой, заявлено в заметке агентства "Интерфакс".
Отмечается, что показатель января 2020 года намного ниже январских показателей трёх прошлых лет. В "Газпроме" были ожидания, что в этом году в зоне Единой системы газоснабжения январская погода будет на градус ниже.
Также заявлено о снижении экспорта, если сравнивать с прошедшим годом. В январе 2020 года на экспорт компанией было поставлено 13,3 миллиарда кубометров газа. В прошлом году в январе компания "Газпром" поставила на экспорт на четыре миллиарда кубометров газа больше.
Отмечается, что показатель января 2020 года намного ниже январских показателей трёх прошлых лет. В "Газпроме" были ожидания, что в этом году в зоне Единой системы газоснабжения январская погода будет на градус ниже.
Также заявлено о снижении экспорта, если сравнивать с прошедшим годом. В январе 2020 года на экспорт компанией было поставлено 13,3 миллиарда кубометров газа. В прошлом году в январе компания "Газпром" поставила на экспорт на четыре миллиарда кубометров газа больше.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии