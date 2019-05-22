ИА «Ореанда-Новости» В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали гендиректора коммерческой фирмы, который взломал и ограбил квартиру местной жительницы. Сообщается, что у мужчины уже есть судимость за подобные преступления. Об этом сообщает ИА «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу МВД.

В полицию обратилась петербурженка с заявлением о том, что из её квартиры были украдены золотые украшения и деньги на общую сумму 172 тысячи рублей.

Полицейские задержали по подозрению в краже 40-летнего уроженеца Челябинска, занимающего пост директора коммерческой фирмы. По данным следствия, злоумышленник вскрыл замок и украл ценные вещи, в отношении него возбуждено уголовное дело.