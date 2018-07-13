ИА «Ореанда-Новости». Антонио Гутерриш, генеральный секретарь Организации Объединённых Наций, выступил со своими словами касательно мигрантов. Согласно комментариям Гутерриша, большинство людей демонизируют мигрантов, хотя им, наоборот, нужно помогать.

Антонио Гутерриш, занимающий должность генерального секретаря ООН, поделился своим мнением относительно миграции. Гутерриш сообщил, что люди привыкли видеть образ, который сами же и выдумали, но на самом деле не стоит демонизировать мигрантов. Генеральный секретарь ООН привёл цифры, согласно которым сейчас на планете около двухсот пятидесяти миллионов людей (три процента от всего населения) - это мигранты. Всего мигранты составляют десять процентов глобального ВВП. Антонио высказал своё мнение, согласно которому многим государствам, наоборот, требуется наплыв мигрантов в связи со стареющим населением. Такая политика позволит иметь хорошую рабочую силу и заполнить свои рынки труда. "Миграция – это позитивный глобальный феномен и эффективный двигатель экономического роста", - сказал Гутерриш.

Он также поделился статистикой: с начала столетия примерно шестьдесят тысяч человек погибло, пытаясь мигрировать в другую страну. Это происходило в воде - люди тонули, в пустынных песках и в других опасных для жизни ситуациях и местах. «Мигрантов и беженцев часто демонизируют, оправдывая нападки на них», - сообщил генеральный секретать Организации Объединённых Наций.

Член ООН призывает страны с более высоким уровнем цивилизации способствовать миграции, создавать легальные для этого каналы и помогать мигрантам, так как многие из них сами нуждаются в рабочей силе. Гутерриш также напомнил, что работорговля и контрабанда - это нарушение уголовного кодекса, а вот миграция им не является. Он рассказал, что многие факторы вынуждают людей покидать свои страны, в том числе чисто человеческая потребность, климат или плохой уровень жизни. Однако, если миграция неизбежна, нужно способствовать ей легальными путями и разделить эту ответственность на всех.