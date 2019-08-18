Данную идею поддержал и бывший руководитель Роспотребнадзора Геннадий Онищенко.

По информации, предоставленной первым заместителем председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по образованию и науки Геннадием Онищенко, реализовывать инициативу федерального Министерства здравоохранения следует довольно аккуратно. Онищенко считает, что наличие медицинского работника в штате на производстве даже не потребуется. Запах выпитого накануне рабочего дня алкоголя можно будет почувствовать и без выявления на алкотестере, считает чиновник.

Стоит отметить, что сама идея ведомства проверять сотрудников на алкоголь выглядит следующим образом. Проверки на содержание алкоголя в крови человека будут плановыми. Их следует проводить в случаях, когда сотрудник подозревается в алкогольном опьянении или при возникновении несчастного случая на производстве. Основная цель таких проверок заключается в том, чтобы максимально снизить количество несчастных случаев на производстве, возникших по причине невнимательности пьяных сотрудников.

Возвращаясь к комментариям Геннадия Онищенко, положительно воспринявшим данную инициативу. Он считает, что эта идея будет активно поддержана представительницами женского пола. Таким образом, их супругов будут регулярно проверять на алкоголь, а это, в свою очередь, приведёт к искоренению алкоголизма в российских семьях. Женщины будут благодарны работодателям, что они вовремя обнаружили алкогольную зависимость у их спутников жизни.