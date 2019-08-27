ИА «Ореанда-Новости» Официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной сообщил, что поставлен вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников следственного изолятора «Кресты» (Санкт-Петербург) в связи с фактом избиения заключённого.

Чиновник проинформировал, что в ходе проведённой проверки были выявлены нарушения и сотрудники прокуратуры обнаружили признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 «Халатность» Уголовного кодекса РФ. Одно из наиболее значительных выявленных нарушений – перевод впервые оказавшегося в заключении лица в камеру к ранее судимым подозреваемым. Именно он был избит сокамерниками.

Материалы прокурорской проверки были направлены в Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу для решения вопроса об уголовном преследовании. В региональное управление службы исполнения наказаний было внесено представление об устранении нарушений.