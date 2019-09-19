ИА «Ореанда-Новости» Пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова сообщила, что Генеральная прокуратура обратилась с ходатайством об освобождении содержащегося в следственном изоляторе актёра Павла Устинова, который приговорён к 3,5 годам лишения свободы за насилие в отношении сотрудника полиции. Надзорное ведомство предложило изменить меру пресечения на подписку о невыезде.

Рассмотрение ходатайства назначено на 20 сентября. Осуждённый примет участие в заседании по видеосвязи.

Приговор был вынесен Тверским судом 16 сентября. Защита подала апелляцию. Первоначально её планировали рассмотреть 23 сентября, но затем заседание перенесли на неопределенный срок.