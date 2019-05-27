ИА «Ореанда-Новости» Пресс-служба Генеральной прокуратуры России сообщила, что к приговорённому в апреле к 15 годам лишения свободы за коррупционные преступления бывшему главе администрации Владивостока Игорю Пушкарёву и его восьми соответчикам подготовлен гражданский иск на сумму 3,2 миллиарда рублей.

В качестве основания требования указан ущерб от картельного сговора мэра приморского города и подведомственной ему организации «Дороги Владивостока» и предприятий, которые контролировал его брат, – группы компаний «Востокцемент». В рамках картеля было подписано как минимум 90 договоров, и по ним были получены средства в указанном в иске размере.