ИА «Ореанда-Новости» На 29 августа в Головинском суде города Москвы назначено начало процесса о взыскании имущества на 6,3 миллиарда рублей у семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина назначено.

С иском об изъятии имущества в доход государства обратилась Генеральная прокуратура РФ. В правоохранительном ведомстве полагают, что бывший начальник второго отдела управления «К» службы экономической безопасности нажил состояние именно во время службы в ФСБ. В иске упомянуты 800 миллионов рублей, 72 миллиона долларов и 8 миллионов евро наличными деньгами, 5 квартир, 2 загородных дома, 6 земельных участков, 14 нежилых помещений и 2 автомобиля.

Следственный комитет России устанавливает причастность Черкалина к мошенничеству на 490 миллионов рублей и получению взятки в размере 850 тысяч долларов. Фигурантами данного дела также являются бывшие сотрудники центрального аппарата ФСБ Андрей Васильев и Дмитрий Фролов.