ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура предлагает создать центр по сбору данных о киберпреступлениях. Это окажет значительное влияние на эффективность борьбы с ними.

По сообщению ТАСС, российская генеральная прокуратура предложила создание единого центра, фиксирующего информацию о киберпреступлениях. Такое нововведение, по мнению ведомства, становится необходимостью на фоне растущей с высокой скоростью киберпреступностью в стране. Это поможет повысить число раскрытия подобных правонарушений. Кроме того, изменения должны коснуться не только технического оснащения, но и методов работы правоохранительных органов, подготовки специалистов нового уровня.

Ведомство также подчеркнуло, необходимость проведения информационно-просветительской деятельности в широких слоях населения. Как можно больше людей должны понять, как работают мошенники, чтобы не подвергаться угрозе причинения вреда с их стороны.