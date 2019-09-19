ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура призвала суд пересмотреть приговор актёру Павлу Устинову, который получил 3,5 года по обвинению в применении насилия в отношении бойца ОМОНа, пишет «МК».



Официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной заявил, что ведомство не оспаривает вину Устинова, однако считает, что приговор нужно изменить, так как он чрезвычайно суров. Генпрокуратура попросила назначить актёру наказание, которое не связано с лишением свободы.



Сообщается, что замгенпрокурора Юрий Пономарев внес апелляционное представление в Судебную коллегию Мосгорсуда.