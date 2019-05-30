30.05.2019, 16:06
Генпрокуратура предложила обязать подростков сдавать тест на наркотики
ИА «Ореанда-Новости». Генпрокуратура выступила с предложением ввести обязательное социально-педагогическое тестирование подростков на предмет их склонности к употреблению наркотиков, сообщает «Интерфакс».
Представитель надзорного ведомства Елена Сухова отметила, что пока идёт речь о социально-педагогической проверке, однако, если будет выявлена склонность, подростка можно будет направить на медицинское тестирование.
Сегодня, по словам Суховой, социальное тестирование возможно только с согласия родителей.
Она рассказала, что в течение трёх лет в стране выявили более 2,5 тысяч отравлений подростков наркотическими веществами. Погибло более 50 детей.
Представитель надзорного ведомства Елена Сухова отметила, что пока идёт речь о социально-педагогической проверке, однако, если будет выявлена склонность, подростка можно будет направить на медицинское тестирование.
Сегодня, по словам Суховой, социальное тестирование возможно только с согласия родителей.
Она рассказала, что в течение трёх лет в стране выявили более 2,5 тысяч отравлений подростков наркотическими веществами. Погибло более 50 детей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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