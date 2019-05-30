Представитель надзорного ведомства Елена Сухова отметила, что пока идёт речь о социально-педагогической проверке, однако, если будет выявлена склонность, подростка можно будет направить на медицинское тестирование.Сегодня, по словам Суховой, социальное тестирование возможно только с согласия родителей.Она рассказала, что в течение трёх лет в стране выявили более 2,5 тысяч отравлений подростков наркотическими веществами. Погибло более 50 детей.