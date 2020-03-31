ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура проверит, как соблюдаются противоэпидемические мероприятия в аэропортах России, пишут «Известия».



Во время проверки ведомство даст оценку тому, как соблюдаются требования санитарно-эпидемиологического законодательства в аэропортах, в том числе в терминалах бизнес-авиации.



Ранее стало известно, что в Домодедово сделали разметку, чтобы пассажиры соблюдали дистанцию в 1,5 метра, а также установили пункты дезинфекции рук.