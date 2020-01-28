ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура России поручила прокурорам Московской области и Хабаровского края проверить работу органов профилактики безнадзорности детей в неблагополучных семьях, пишет «Коммерсант».



Поводом к проверке послужил случай в аэропорту Шереметьево, в котором отец оставил двоих детей.



Кроме проверки работы профильных органов, генпрокуратура также планирует установить, соблюдаются ли права детей на помощь государства.



Напомним, 26 января мужчина прилетел из Хабаровска в Москву вместе со своими сыновьями. В Шереметьево он оставил детей и записку, в которой объяснил, что ему «нечем кормить семью». Мужчина попросил не разлучать детей и временно отдать их в приют, а также пообещал за ними вернуться.