ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура проверит, как букмекеры попали в список системообразующих предприятий России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что букмекерская компания «Фонбет» попала в список системообразующих предприятий из-за числа сотрудников и по объёму выплаченных налогов. Однако в новом списке таких компаний нет.

ГП сообщила, что намерена проконтролировать состояние законности в жизненно значимых сферах экономики, в том числе при оказании господдержки бизнесу в условиях пандемии. Ведомство получило информацию о включении в перечень системообразующих предприятий организаций и выяснить, на каком основании в данный список попала компания, специализирующаяся на ставках.

Подчёркивается, что внесение организаций в данный перечень может стать основанием для приоритетной финансовой поддержки, что особенно важно в условиях пандемии.