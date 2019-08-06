ИА «Ореанда-Новости». В России вступил в силу закон, который даёт Генпрокуратуре право на взаимодействие с иностранными банками при проведении коррупционных расследований, пишет «Интерфакс».



Генпрокуратура теперь может самостоятельно направлять запросы в иностранные банки, чтобы узнавать о счетах российских госслужащих.



Кроме того, надзорное ведомство может обращаться в зарубежные банки через российское МВД, Росфинмониторинг и ФНС. Сейчас также готовится соглашение о сотрудничестве Генпрокуратуре и Банка России.