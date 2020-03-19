ИА «Ореанда-Новости». Адвокат Александр Почуев сообщил, что Генпрокуратура утвердила обвинение в отношении его клиента бывшего преподавателя СПбГУ Олега Соколова, который убил аспирантку Анастасию Ещенко, пишет «МК».



Юрист рассказал, что Генпрокуратура не увидела в расчленении тела уже мертвой девушки особой жестокости и надругательства. Также не подтвердились обвинения в истязаниях других женщин.



Теперь Соколова должны этапировать из московского СИЗО в Петербург. Уже там суд начнёт рассмотрение дела.