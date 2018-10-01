ИА «Ореанда-Новости». В Генпрокуратуре заверили, что за «лайки» в России не возбудили ни одного уголовного дела. То есть за «лайк» в России ещё никто не лишился свободы и не получил штраф. Другое дело – репосты.



«Львиная доля уголовных дел об экстремизме возбуждается по фактам размещения информации в интернете», что по сути является репостом, а не «лайком». Об этом рассказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной в эфире интерактивного видеосервиса Генпрокуратуры РФ «Эфир».

«За репосты есть, потому что это размещение информации, а за лайки — нет, ни одного. За лайки нет ни одного уголовного дела возбужденного», — сказал он, подчеркнув, что около 75 процентов уголовных дел об экстремизме заводят за действия, совершенные в интернете, но необходимо разделять понятия «репост» и «лайк», так как они несут под собой разные действия.



«Окрестили так все эти дела – "о лайках и репостах". Вот тут надо разделять: за репосты есть [уголовные дела], потому что репосты – это размещение информации, а за лайки нет ни одного уголовного дела», – отметил Куренной.

С его слов, возбуждено по экстремистским статьям (ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") в первом полугодии этого года 571 из 762 дел возбуждено за экстремизм именно в интернете.

20 сентября в Верховном суде приняли новое постановление, где разъясняется, при каких обстоятельствах можно привлекать к уголовной ответственности за размещение в интернете экстремистских материалов.

Отмечается, что сами по себе лайки и репосты экстремистской информации, не могут стать поводом для возбуждения уголовного дела – необходимо, в первую очередь, установить мотив. Ведь поводом для уголовного дела является цель разжечь ненависть и вражду, а не сама по себе запись. То есть разместивший экстремистскую информацию должен осознавать свои действия и иметь цель возбудить ненависть или вражду. Кроме того, должна учитываться и опасность деяния, а также личность привлекаемого к ответственности.

Куренной отметил, что надеется на снижения уголовных дел об экстремизме в интернете после принятия постановления пленума ВС.