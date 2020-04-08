ИА «Ореанда-Новости». Генеральная прокуратура зарегистрировала недостоверные сведения о коронавирусе, распространяемые в Бурятии и Пермском крае. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга интернет-ресурсов сотрудники прокуратуры обнаружили несколько фейков. В частности, на одном из пермских порталов сообщалось, что в связи с приостановкой местного предприятия на фоне пандемии, люди лишились работы. Однако на самом деле работники предприятия полностью получают зарплату и не были отправлены в отпуска без содержания.

Также силовики зафиксировали сведения о том, что в одной из больниц республики находится больше 60 заражённых. Данная информация не соответствует данным Роспотребнадзора региона.