04.09.2019, 16:43
Генпрокуратура заявила, что работа силовиков на митингах в Москве была профессиональной
ИА «Ореанда-Новости». В Генпрокуратуре заявили, что полицейские и сотрудники Росгвардии действовали высокопрофессионально, не нарушая закон, на несогласованных митингах в Москве, пишет РИА Новости.
Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров подчеркнул, что действия правоохранителей можно назвать высококвалифицированными.
Напомним, летом в Москве прошёл ряд несанкционированных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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