ИА «Ореанда-Новости». В Генпрокуратуре заявили, что полицейские и сотрудники Росгвардии действовали высокопрофессионально, не нарушая закон, на несогласованных митингах в Москве, пишет РИА Новости.



Заместитель начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности Алексей Жафяров подчеркнул, что действия правоохранителей можно назвать высококвалифицированными.



Напомним, летом в Москве прошёл ряд несанкционированных митингов в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. Всего было задержано более двух тысяч человек.