ИА «Ореанда-Новости» Несоблюдение трудовых прав стало для россиян самой острой проблемой, об этом заявил Генпрокурор Юрий Чайка.

Он отметил, что в прошлом и текущем году в сфере рудового законодательства были защищены права 620 тысяч граждан. Сума задолженности по заработной плате, которая была выплачена работникам по требованию прокуратуры составила 26 млрд рублей. Однако, к 1 мая 2019 года задолженность по зарплате составляет 2,9 млрд рублей.