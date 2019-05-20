ИА «Ореанда-Новости» Генеральный секретарь Организации Объединённых Наций Антониу Гутерриш заявил о возможности загрязнения вод Тихого океана радиоактивными отходами, оставшихся после испытаний ядерного оружия, которые проводили США во время холодной войны.

Глава международной организации сообщил о беседе с президентом Маршалловых Островов, которая выразила обеспокоенность из-за риска утечки радиоактивных материалов в этом регионе.

В период холодной войны США провели в районе Маршалловых Островов 67 испытаний атомного оружия. Теперь Гурерриш утверждает, что «ядерный гроб», построенный американцами на острове Ранит в конце 1970-х годов для хранения опасных отходов, разрушается. Генсек ООН призвал Белый дом срочно принять меры, чтобы не допустить возможную экологическую катастрофу.