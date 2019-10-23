ИА «Ореанда-Новости». Европейская компания Urenco возобновила транспортировку в Россию урановых «хвостов» - радиоактивных отходов, возникающих вследствие обогащения урана, пишет «Коммерсант».



Об этом рассказал «Гринпис России». Организация потребовала прекратить импорт урановых «хвостов» в Россию, а также опубликовать документы об этих сделках. Кроме того, «Гринпис» требует наказать виновных в заключении этих контрактов.



Отмечается, что до 2022 года Германия планирует отправить в Россию 12 тысяч тонн радиоактивных отходов. «Гринпис» заявил, что в России уже есть примерно 1 миллион тонн урановых «хвостов».