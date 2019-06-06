ИА «Ореанда-Новости» Немецкое издание Welt сообщило, что Германия начала реализацию программы разработки гиперзвуковых ракет.

Петер Хайльмайер, менеджер MBDA, европейского предприятия – производителя ракетных систем, проинформировал, что проект, подразумевающий создание ракет нового поколения, был запущен в 2018 году. Предполагается, что образцы гиперзвукового вооружения будут развивать скорость, в пять раз превышающую скорость звука.

Специалист также упомянул о «реакции на угрозы конкретного рода», по всей видимости подразумевая новые разработки российского военно-промышленного комплекса. В публикации приводится информация о сообщении президентом России Владимиром Путиным о наличии у страны гиперзвуковых комплексов «Авангард» и «Кинжал».