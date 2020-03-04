ИА «Ореанда-Новости» . В апреле текущего года представители ФРГ планируют передать РФ документы, в которых содержится информации о военнопленных СССР из германских лагерей. Об этом сообщил посол Германии Геза Андреас фон Гайр.

Осенью прошлого года главы министерств иностранных дел двух государств подписали соответствующее соглашение о передаче данных. В документах, по предварительным данным, содержится информация о нескольких тысячах советских военнопленных.