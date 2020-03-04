04.03.2020, 20:25
Германия отдаст России данные о советских военнопленных
ИА «Ореанда-Новости». В апреле текущего года представители ФРГ планируют передать РФ документы, в которых содержится информации о военнопленных СССР из германских лагерей. Об этом сообщил посол Германии Геза Андреас фон Гайр.
Осенью прошлого года главы министерств иностранных дел двух государств подписали соответствующее соглашение о передаче данных. В документах, по предварительным данным, содержится информация о нескольких тысячах советских военнопленных.По мнению министров, это внесёт значительный вклад в примирение между странами и в прояснение судеб советских солдат.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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