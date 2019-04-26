ИА «Ореанда-Новости». Мурата Калмыкова, воевавшего в Сирии жителя российского города Нальчик, власти Германии передали российским правоохранителям. Мужчина скрывался в Германии под видом беженца. Теперь он предстанет перед судом в РФ по обвинению в участии в незаконном вооруженном формировании в Сирии.

Завершено расследование уголовного дела в отношении Калмыкова. По данным стороны обвинения, он в 2014 году участвовал в военных действиях в Сирии в целях, противоречащих интересам России, после скрылся от правосудия в Германии под видом беженца из Туркменистана, рассказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.