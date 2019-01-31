ИА «Ореанда-Новости»

В Москве задержали 27-летнюю Анну Глазову – героиню скандальной статьи о наркотиках, которая была опубликована на сетевом ресурсе «Батенька, да вы трансформер». У девушки было найдено 0.4 грамма вещества, предположительно героина. Факт задержания подтвердила пресс-служба московского МВД. Глазова находилась в федеральном розыске по делу о хранении наркотиков.

В ведомстве рассказали, что у девушки при себе была банка с веществом серого цвета, которое было отправлено на экспертизу, как выяснилось, это был героин.

На страное поведение девушки обратили внимание сотрудники полиции, когда она попыталась скрыться в другом направлении, увидев стражей правопорядка. Источник в правоохранительных органах рассказал «Известиям», что её задержали на проспекте Вернадского.

Кроме того Глазова уже привлекалась к ответственности в октябре прошлого года, тогда девушку задержали, когда она доставала наркотики из закладки. Глазову обязали явиться к дознавателю, чего она так и не сделала, после чего её объявили в федеральный розыск. Несмотря на это, в декабре прошлого года на портале «Батенька, да вы трансформер» вышло интервью с Анной Глазовой «Героин — собственность модели». В статье девушка рассказывает, как подсела на наркотики и заявляет, что «сидит» на героине уже десять лет и почти не скрывается. При этом она говорила, что ведёт обычный образ жизни, следит за собой, а близкие её поддерживают. Материал вышел, когда Анна уже была под следствием. Позже статья была заблокирована, так как Роскомнадзор признал её «формирующей положительный образ» наркомании.

Это не первый раз, когда Глазову арестовывали за аналогичное преступление. В феврале 2014 года девушку задержали недалеко от её дома, тогда у неё изъяли 3,5 г героина и пакет спайса.