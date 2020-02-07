07.02.2020, 19:52
Героиню статьи о наркозависимых приговорили почти к 2 годам лишения свободы
ИА «Ореанда-Новости». Героиню статьи о наркозависимых Тэо Логос приговорили почти к 1.8 годам лишения свободы в колонии общего режима, а также объявили в розыск. Подобное решение вынес Кузьминский суд Москвы.
Настоящее имя героини статьи - Анна Глазова. Суд признал её виновной по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Анну Глазову объявили в розыск из-за того, что она не появилась в зале суда на оглашение приговора.
Статья о накрозависимости была опубликована в издании «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря 2018 года. В статье говорилось о девушке, которая страдала героиновой зависимостью, но была хорошим человеком. Размещение подобной информации запрещено российским законодательством, так как создаёт положительный образ потребления наркотиков у россиян.
Настоящее имя героини статьи - Анна Глазова. Суд признал её виновной по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса России за незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Анну Глазову объявили в розыск из-за того, что она не появилась в зале суда на оглашение приговора.
Статья о накрозависимости была опубликована в издании «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря 2018 года. В статье говорилось о девушке, которая страдала героиновой зависимостью, но была хорошим человеком. Размещение подобной информации запрещено российским законодательством, так как создаёт положительный образ потребления наркотиков у россиян.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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