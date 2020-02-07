Подобное решение вынес Кузьминский суд Москвы.Настоящее имя героини статьи - Анна Глазова.Анну Глазову объявили в розыск из-за того, что она не появилась в зале суда на оглашение приговора.Статья о накрозависимости была опубликована в издании «Батенька, да вы трансформер» 18 декабря 2018 года. В статье говорилось о девушке, которая страдала героиновой зависимостью, но была хорошим человеком. Размещение подобной информации запрещено российским законодательством, так как создаёт положительный образ потребления наркотиков у россиян.