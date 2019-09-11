Причиной обращения стала сделка с компанией «Везёт».

Соглашение между двумя перевозчиками «Яндекс. Такси» и «Везёт» может негативно сказаться для других участников рынка. По информации, предоставленной генеральным директором сервиса по заказу такси Gett Максимом Жаворонковым, результатом такой сделки может стать увеличение стоимости поездки для пользователей и, соответственно, снижение дохода водителей. Такие решения может принять руководство «Яндекс. Такси». Данное соглашение может отрицательно сказаться на других перевозчиков. На рынке может сложиться такая ситуация, когда возникнут сложности, которые невозможно будет преодолеть в будущем, для новых капиталовложений со стороны других участников рынка. Кроме того, уже действующие участники могут испытать в результате проведённой сделки трудности в собственном развитии. Все эти причины и побудили Gett обратиться в Федеральную антимонопольную службу.

Напомним, что в июле текущего года стало известно, что администрация «Яндекс. Такси» выкупит активы сервиса по заказу такси «Везёт». Федеральная антимонопольная служба должна была согласовать эту сделку к концу 2019 года. После чего соглашение считалось бы закрытым. Однако, после того как руководство Gett вмешалось с жалобой, срок совершения сделки продлили. Сервис «Везёт» был ключевым конкурентом «Яндекс. Такси». Согласно данным аналитиков рынка, два года назад на долю «Везёт» приходилось на два процента перевозок больше, чем у «Яндекс. Такси» и «Uber» вместе взятых.